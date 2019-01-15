Дебютировала новая Supra: быстрейшая серийная Toyota

Компания Toyota представила на моторшоу в Детройте спорткупе Supra нового поколения. Модель, построенная на платформе BMW Z4 специалистами спортивного подразделения марки GAZOO Racing, получила идеальную развесовку 50:50, «турбошестерку» и «автомат».

Габаритная длина «Супры» пятого поколения составляет 4381 миллиметр, ширина - 1854 миллиметра, высота - 1293 миллиметра, а размер колесной базы достигает 2469 миллиметров. Таким образом, спорткупе получилось на два миллиметра длиннее Porsche 718 Boxster и почти на 60 миллиметров больше BMW Z4, но на 101 миллиметр короче Jaguar F-Type. Как и прежде, спорткупе имеет задний привод, переднемоторную компоновку и двухместный салон.

Новинка оснащается тем же двигателем, что и Z4: трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с возможностью смены ступеней подрулевыми лепестками. С нуля до 96 километров в час «Супра» ускоряется за 4,1 секунды, что делает ее быстрейшей серийной «Тойотой». Для сравнения, BMW набирает первые сто километров в час за 4,5 секунды, а 350-сильный Porsche 718 Boxster S - за 4,4 секунды.

Максимальная скорость «Супры» ограничена электроникой на 250 километрах в час.

«Супра» получит активный задний дифференциал с возможностью 100-процентной блокировки, адаптивную подвеску, лонч-контроль и два режима работы управляющей электроники - обычный и спортивный. Последний из них ослабляет вмешательство системы стабилизации и трекш-контроля в управление автомобилем, обостряет реакции на нажатие педали газа, утяжеляет руль, меняет настройки дифференциала и коробки передач, а также делает громче звук выпуска.

Помимо этого, спорткупе оснастят LED-фарами, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой JBL с 12 динамиками, мультимедийным комплексом с 8,8-дюймовым экраном, четырехпоршневыми тормозами Brembo, 19-дюймовыми колесными дисками с шинами Michelin Pilot Super Sport.

В США базовый вариант «Супры» обойдется в 49 990 долларов (3,3 миллиона рублей по текущему курсу), а самый дорогой со всеми возможными опциями - в 58 905 долларов (3,9 миллиона рублей). Для сравнения BMW Z4 стоит в США от 49,7 тысячи долларов.