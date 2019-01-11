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Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет
14:27 11.01.2019 |
Компания Ford рассекретила внедорожник Explorer шестого поколения. Модель переехала на заднеприводную платформу, получила новый дизайн, расширенный список электронных систем помощи водителю и селектор режимов движения с настройками для движения по глубокому снегу и песку.
Новый Ford Explorer использует «тележку» CD6 от Lincoln Aviator второго поколения с продольным расположением двигателя. Эта же архитектура должна лечь в основу следующего «Мустанга». Гамма двигателей внедорожника состоит из турбодвигателей EcoBoost 2.3 I4 (304 силы и 420 Нм) и 3.0 V6 (370 сил и 515 Нм), совмещенных с 10-диапазонным «автоматом» SelectShift. Машины с V6 - исключительно полноприводные, а оснащенные базовой «четверкой» могут быть с приводом на заднюю ось. Позже у внедорожника появится гибридная версия, она уже засветилась на полицейском перехватчике, и «горячий» вариант ST с твин-турбо 3.0 V6 от Lincoln Continental.
Расширить возможности трансмиссии призвана система выбора режимов движения Terrain Management System с семью профилями работы: обычным, для бездорожья, глубокого снега, песка (доступны только для полноприводных машин), скользкой дороги, спортивным, для буксировки прицепа и новым экорежимом. Выбор каждого из них сопровождается соответствующей трехмерной анимацией на 12,3-дюймовой виртуальной «приборке» (в начальной комплектации приборы аналоговые).
В оснащение нового Explorer вошли усиленные тормозные суппорты, колеса размерностью от 18 до 21 дюйма, адаптивный круиз контроль с функцией распознавания знаков ограничения скорости, система поставарийного торможения и при движении задним ходом, ассистент парковки и комплекс безопасности Co-Pilot360.
Его расширенная версия, Co-Pilot360 Assist+, помимо базовых систем, предполагает оснащение внедорожника круиз-контролем с возможностью полной остановки, ассистентом Evasive Steering Assist, помогающим при объезде препятствий, функцией удержания в полосе движения, навигационной системой с голосовой активацией.
Кроме того, в список доступного оборудования для нового Explorer входят точка доступа 4G LTE Wi-Fi с одновременным подключением до 10 устройств, мультимедийный центр с 10,1-дюймовым вертикальным дисплеем, беспроводная зарядка для смартфонов, четыре USB-порта, три 12-вольтовых разъема питания, розетка на 110 вольт, аудиосистема B&O с 14 динамиками и сабвуфером.
В базовом варианте модель имеет три ряда кресел и семь посадочных мест. Спинки сидений третьего ряд оснащены электроприводом, второго - новым механизмом, позволяющим управляться с ними одной рукой.
Собирать Ford Explorer шестого поколения будут на заводе в Чикаго, там же, где выпускают нынешние внедорожники. У американских дилеров модель появится летом этого года.
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