В Великобритании владельцам электромобилей регламентируют время зарядки

Министерство транспорта Великобритании анонсировало ужесточение регламентов в сфере электрического транспорта.

Владельцам зарядных станций для получения субсидии от государства в размере 500 фунтов стерлингов нужно будет внедрить технологию умного учета, аналогичную бытовым умным счетчикам, а владельцев электромобилей мотивируют к покупке умных зарядных устройств, которые реагируют на сигнал об изменении тарифа в сети с дневного на ночной. Требования вступят в силу с июля следующего года.

Эти меры направлены на изменение поведения владельцев электромобилей, так как по мере увеличения доли экологически чистого транспорта на дорогах Великобритании энергопотребление на зарядных станциях будет расти по экспоненте. К 2050 году электрический транспорт может стать настоящей проблемой для национальной энергосистемы, так как пиковое потребление электроэнергии автомобилями превысит объем энергии, который могут одновременно выработать все действующие электростанции страны. Национальная энергетическая компания National Grid подсчитала, что перевод зарядных станций автомобилистов на смартметры позволит снизить энергопотребление в дневные часы примерно на треть.

За третий квартал 2018 года в Великобритании поставлено на учет 16 387 новых автомобилей нулевым выхлопом, - это на 12% больше, чем в прошлом году в сопоставимый период. 90% электрического транспорта в Великобритании заряжается через общую систему электроснабжения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании объявили о намерении обязать застройщиков оснащать все новые дома зарядными станциями для электромобилей. Как сообщает Bloomberg, это будет сделано в рамках масштабной правительственной программе по повсеместному внедрению электрического транспорта.