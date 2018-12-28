Финансовые новости
- |
- 28.12.18
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
22:43 27.12.2018 |
Компания Volkswagen продемонстрировала прототип мобильной станции для быстрой зарядки электромобилей, использующей аккумуляторную батарею на 360 кВт·ч.
Одновременно с её помощью можно заряжать до четырёх транспортных средств, включая электромобили и электровелосипеды, - два с постоянным током и два с подключением переменного тока.
Система аккумулирования энергии зарядной станции основана на батарее для модульной платформы электрического привода (MEB). Её ёмкости достаточно для зарядки 15 электромобилей.
Первые мобильные станции быстрой зарядки будут установлены уже в первой половине 2019 года в Вольфсбурге в рамках пилотного проекта, что будет способствовать расширению инфраструктуры для зарядки электрических транспортных средств в городских районах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Раскол в УПЦ МП: Как общины идут от московских попов в ПЦУ
|Война на Донбассе: Чего достигли ВСУ в 2018 году
|Принятые с 20 февраля по 25 мая 2014 года законы нельзя оценивать на конституционность, - глава КС Шевчук
|Бизнес 26 декабря обвалил доллар на новый минимум
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
|В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками
|Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине
|Самые ожидаемые электромобили 2019-2020
|В Гарварде разработали полимерное покрытие, которое сделает из солнечных панелей своего рода подсолнухи
Это интересно
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся
|Китай сделал больше космических запусков в 2018 году, чем любая другая страна
|Самозашнуровывающиеся кроссовки Nike из «Назад в будущее» будут стоить $350