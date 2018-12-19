Илон Маск представил первый туннель The Boring Company

Два года назад перегруженный транспортом Лос-Анджелес так сильно расстроил Илона Маска (Elon Musk), что тот написал в Twitter о планах построить проходческую машину для прокладки транспортных тоннелей под землёй и решения проблем пробок на дорогах. Исполнительный директор Tesla и SpaceX известен своими поспешными заявлениями, но на этот раз он не шутил и в декабре 2016 года учредил для этих целей настоящую Контору Глубокого Бурения: The Boring Company.

Теперь господин Маск официально открыл первый долгожданный испытательный туннель Boring Company под штаб-квартирой SpaceX в южном калифорнийском городе Хоторн, где также расположена The Boring Company. Руководитель неспеша делился с публикой прогрессом по прокладке этого опытного тоннеля, но теперь, наконец, пришло время официального анонса и вечеринки.

Испытательный туннель длиной 1,4 мили (2,3 км) и шириной 14 футов (4,3 метра) проходит под городом Хоторн в Калифорнии. Стоимость его прокладки составила $10 млн, что, по словам компании, лишь небольшая часть традиционных затрат на подобные работы. Он был проложен и теперь существует для единственной цели: обкатки технологий и идей Boring по созданию новых видов общественного транспорта и разработки передовых методов создания подземных магистралей.

Изначально задумывалось, что туннель будет способен перевозить автомобили на паре особых электрических полозьев, которые перемещаются со скоростью до 150 миль/ч (241 км/ч). Пока этот план, похоже, не реализован и демонстрационный автомобиль Tesla использовал для перемещения собственные мощности и особые ролики, которые удерживали его в пределах полосы движения в одну сторону туннеля.

The Boring Company также продемонстрировала публике кадры на которых показаны возможности доставки автомобиля из тестового туннеля непосредственно в гараж или на парковку с помощью системы лифтов, забирающей машины и перемещающей их над землёй.





Незадолго до официального мероприятия Илон Маск опубликовал твит с фотографией Tesla Model X на трассе внутри туннеля, уточнив позже, что система уже может использовать любой автономный электромобиль, а не только Tesla. Электромобили - важная часть подобных систем, ведь в случае с обычными машинами придётся учитывать выхлопные газы, создавая сложные системы вентиляции.

Несколько VIP-персон испытали эту вновь открытую тестовую подземную трассу, а один репортёр пожаловался на эффект морской болезни, который придётся учитывать. По данным Associated Press, господин Маск объяснил покачивания недостатком времени у команды и пообещал, что перемещения будут абсолютно плавными, когда система будет полностью работоспособна.





Команда в шутку написала в Twitter, что открытие туннеля, первоначально запланированное на 10 декабря, было отложено, потому что The Boring Company понадобилось несколько дополнительных дней, чтобы сделать домик для одного из неофициальных талисманов компании - улитки Гари. Проходческие щиты известны своей медлительностью - они в 14 раз уступают по скорости виноградной улитке - и одной из главных целей компании было создание машины, способной обойти этого раковичного моллюска в гонке. Похоже, до этого ещё далеко. «Кстати, победить эту улитку нелегко, - пошутил Илон Маск на брифинге перед открытием туннеля. - Это гораздо сложнее, чем может показаться». Тем не менее, он выразил уверенность, что улучшение бурильной машины The Boring Company в конечном итоге приведёт к 15-кратному увеличению скорости. Гари наверняка напрягся, не говоря уже о традиционных бурильных компаниях.

Улитка The Boring Company по имени Гари VI, в своём обиталище в форме ананаса

The Boring Company также сообщила о подписании контракта с Chicago Infrastructure Trust на строительство системы экспресс-петли к международному аэропорту О'Хара в Чикаго. В этой версии Loop (Tesla X с модифицированной ходовой) будет использоваться для перевозки до 16 пассажиров в небольшом отсеке, работающем на тех же электрических полозьях. Ожидается, что подобная служба будет подразумевать капсулы, покидающие станцию ​​каждые 30 секунд, и обойдётся дешевле, чем текущий транспорт от аэропорта.

На Чикаго дело не остановится. Планы господина Маска в отношении The Boring Company распространяются и на Лос-Анджелес, где планируется построить линию от западных кварталов до стадиона Доджер, а также 35-мильную (56-км) линию двойных туннелей от Вашингтона до Мэриленда, которая сможет доставлять пассажиров между двумя точками примерно за 15 минут.

Конечно, открытие первого одностороннего тестового туннеля, да ещё и без скоростных полозьев, не потрясает воображение, а вот коммерческие контракты - это уже нечто более серьёзное. В перспективе же строительство относительно дешёвых подземных скоростных магистралей может стать весьма эффективным методом решения проблем с трафиком и пробками в мегаполисах.