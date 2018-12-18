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Lincoln Continental получил «суицидальные» двери
16:22 18.12.2018 |
Компания Lincoln представила юбилейную версию седана Continental с «суицидальными» дверями. Серия Coach Door Edition выйдет ограниченным тиражом 80 экземпляров и станет современной интерпретацией культового стиля 60-х. Продажи на американском рынке начнутся летом следующего года.
От обычного «Континенталя» седан в исполнении 80th Anniversary Coach Door отличается увеличенной на 152,4 миллиметра колесной базой. Благодаря этому инженерам удалось установить большие, открывающиеся на угол 90 градусов заднепетельные двери с электроприводом. Кроме того, юбилейные машины получили задний центральный тоннель с убирающимся внутрь столиком, оснащенным держателем для планшета и беспроводной зарядкой, сиденья Perfect Position с регулировками в 30 направлениях и систему активного шумоподавления.
В движение Lincoln Continental 80th Anniversary Coach Door Edition приводит 3,0-литровый твин-турбо двигатель V6, выдающий 406 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента. Коробка - шестиступенчатый «автомат» SelectShift. Водителю также доступна система выбора режимов движения с тремя профилями: Normal, Sport и Comfort.
Модель Continental американский производитель возродил в 2016 году - машина пришла на смену MKS. Десятое поколения седана построено на платформе Ford Mondeo. На американском рынке Continental доступен с твин-турбо моторами семейства EcoBoost объемом 2,7 и 3,0 литра, а также атмосферным Cyclone V6 3.7. Отдача двигателей составляет 340, 406 и 309 лошадиных сил соответственно.
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