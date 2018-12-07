Uber хочет купить компании, производящие электрические скутеры

Как сообщает The Information, компания Uber начала переговоры с производителем электрических скутеров компанией Bird.

Точная сумма сделки не сообщается, однако источники уверены, что речь идет о многомиллиардном соглашении. Также компания Uber ведет переговоры с менее крупной компанией Lime, в которой у нее уже есть небольшой пакет акций.

По информации, которым располагает издание The Information, компания Uber планирует получить положительный ответ от Bird или Lime до конца текущего календарного года. Это означает, что переговоры находятся на финальной стадии.

Исполнительный директор Bird Трэвис ВандерЗанден (Travis VanderZanden), комментируя слухи, заявил, что его компания не продается.

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