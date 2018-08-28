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Uber предложит жителям крупнейших городов мира электросамокаты
13:01 28.08.2018 |
Сервис пассажирских перевозок Uber объявил о сделке с калифорнийской компанией Lime, предоставляющий услуги проката электросамокатов.
Сейчас стартап Lime, быстро набравший популярность, предоставляет свои услуги в 46 городах мира, в том числе и в Париже.
Пользователи смогут брать в аренду самокаты Lime через мобильное приложение Uber.
Объявление о сделке с Uber было опубликовано вслед за сообщением о том, что сервису Lime удалось привлечь инвестиции в размере 335 млн долларов.
В своем блоге основатель Lime Тоби Сун сообщил, что стартап привлек значительные инвестиции, в том числе и от компании Uber.
Как отмечает Тоби Сун, сделка Uber и Lime предоставит больше выбора жителям городов и сделает их жизнь без автомобиля гораздо более комфортной.
Бизнес по прокату городских самокатов крайне привлекателен для венчурных фондов. Многие инвесторы убеждены в том, что это будущее всех крупных городов.
Компания Lime работает всего полтора года, но ее капитализация уже оценивается в 1 млрд долларов, а стоимость их основного конкурента Bird - и того больше.
Изобретение велосипеда
В апреле Uber приобрела за 200 млн долларов фирму Jump, которая предоставляет услуги проката электровелосипедов.
Незадолго до объявления о сделке Uber и Lime сервис заказа такси Lyft, базирующийся в Сан-Франциско, сообщил о покупке одного из крупнейших в США операторов проката велосипедов.
Популярность услуг проката электросамокатов и велосипедов значительно выросла за последние 12 месяцев.
Сейчас только в США насчитывается по меньшей мере пять компаний, которые предоставляют услуги проката электросамокатов.
Не опасно ли это?
Стоимость одного часа проката электросамоката составляет около одного доллара.
Однако в некоторых городах этот бизнес сталкивается с ограничениями.
Так, компании, предоставляющие услуги проката электросамокатов в Сан-Франциско, должны получить специальное разрешение. В Чикаго запрещено использование велопрокатов без станций, когда взять и оставить велосипед можно где угодно.
Электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и моноколеса позволяют передвигаться приблизительно в три-четыре раза быстрее, чем пешком, к тому же они почти бесшумны.
И это уже вызывает в американских городах опасения. При том, что некоторые устройства могут развивать скорость до 30-40 км/ч, не превратятся ли тротуары и пешеходные дорожки в магистрали для двухколесного транспорта и не опасно ли будет ходить по улицам простым пешеходам?
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