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Квантовые вычисления помогут Ford в развитии передовых технологий
17:34 06.12.2018 |
Компания Ford намерена задействовать средства квантовых вычислений для решения сложнейших задач в транспортной сфере и разработки передовых автомобильных технологий.
Сообщается, что в следующем году автогигант получит доступ к Лаборатории NASA по изучению квантового искусственного интеллекта (Quantum Artificial Intelligence Lab) в Исследовательском центре Эймса (Ames Research Center) в Кремниевой долине. Совместно с экспертами NASA специалисты Ford будут работать с компьютером, функционирующим по принципу квантовой релаксации (квантового отжига).
Квантовые компьютеры теоретически способны демонстрировать колоссальное быстродействие при выполнении определённых задач. Дело в том, что такие системы оперируют квантовыми битами, или кубитами. Они могут одновременно принимать значение и логического ноля, и логической единицы. Поэтому с ростом количества использующихся кубитов число обрабатываемых одновременно значений увеличивается в геометрической прогрессии. А это обеспечивает огромный вычислительный потенциал.
В рамках нового проекта, который будет реализовываться при поддержке NASA, Ford разработает для грузовых дизельных машин комплексные карты маршрутов, которые помогут поддерживать нормальную работу сажевых фильтров. Состояние таких фильтров необходимо контролировать для обеспечения эффективной работы транспортного средства и соответствия экологическим нормам.
Чтобы забитый сажей фильтр самоочистился, необходимо определённое время поддерживать постоянную высокую скорость. Однако делать это в городских условиях проблематично.
«Особенности дорожного движения влияют на эффективность работы фильтров и, в конечном счёте, на сам двигатель. В рамках исследования Ford разработает оптимальный маршрут для одного грузового автомобиля, осуществляющего доставку со множеством остановок на пути. В дальнейшем аналогичный сценарий будет использован для расчёта маршрутов сразу для всех транспортных средств в автопарке», - говорит автогигант.
Ожидается, что в решении поставленной задачи, предусматривающей множество комплексных переменных, как раз и помогут квантовые вычисления.
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