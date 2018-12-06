Aston Martin предлагает владельцам классических моделей бренда превратить их в электромобили

Британская компания Aston Martin объявила о программе «реверсивной конверсии» классических автомобилей бренда в электромобили. Для этого будет использоваться так называемая «кассетная» электрическая платформа, выполненная в габаритах оригинального двигателя и коробки передач.

Таким образом для превращения классического Aston Martin в электромобиль, инженеры компании извлекут ДВС и коробку передач, и установят на их место электродвигатель и батарею. Так как заменяемые компоненты выполнены в тех же размерах и обладают теми же крепежными элементами, процесс не займет много времени. Более того, при желании (участие в выставке, пробеге исторических автомобилей и т.д.) старый двигатель и коробку передач можно будет вернуть на место, трансформировав электромобиль обратно в автомобиль.

При создании сменных электродвигателя и батареи использовались наработки, полученные во время работы над серийным электромобилем Aston Martin Rapide E. Эта модель получит пару двигателей мощностью 610 л.с., батарею на 65 кВтч и запас хода 320 км (WLTP), поставки модели клиентам начнутся в конце 2019 года.

Первый «кассетный» электрический комплект компания создала для модели Aston Martin DB6 MkII Volante 1970-го года выпуска. Управление новой системой осуществляется с помощью отдельного сенсорного дисплея, который вписали в интерьер автомобиля. Первый электромобиль Aston Martin DB6 MkII Volante выпустят уже в 2019 году.

Напомним, что аналогичное решение также предлагает еще один британский производитель Jaguar, который не так давно трансформировал свою классическую модель в электромобиль Jaguar E-type Zero, а затем решил уже в 2020 году сделать его серийным. Компания предлагает превратить в электромобиль любой классический Jaguar, который оснащался шестицилиндровым двигателем XK - а это модели E-type, XK120, Mk2 и XJ6, выпускаемые с 1949 по 1992 год. Процесс переделки также обратим.