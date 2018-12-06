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В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания
09:44 06.12.2018 |
Volkswagen AG предполагает, что эра автомобилей с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу и следующее поколение дизельных и бензиновых автомобилей станет для неё последним.
«В 2026 году выйдет последний продукт на платформе для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», - заявил во вторник директор бренда Volkswagen по стратегическим вопросам Майкл Йост (Michael Jost) на прошедшей в Вольфсбурге конференции Automotive Summit 2018.
«Наши коллеги работают над последней платформой для автомобилей, которые не являются нейтральными с точки зрения выбросов CO2, - объяснил Йост. - Мы постепенно сведём использование двигателей внутреннего сгорания к абсолютному минимуму».
Слова Йоста, как отметил представитель компании, означают, что самый продаваемый бренд легковых автомобилей в Европе и Китае будет действительно теперь сосредоточен на выпуске электромобилей.
Автопроизводители испытывают всё большее давление со стороны регулирующих органов, требующих уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу в целях борьбы с глобальными изменениями климата, и это побудило Volkswagen начать переход к производству автомобилей с электрическим приводом.
По словам Йоста, Volkswagen продолжит заниматься модернизацией своих автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, чтобы те соответствовали экологическим стандартам в течение всего срока их службы, но немецкий автопроизводитель теперь настроен на радикальные изменения, чтобы остановить глобальное потепление.
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