В 2026 году выйдет последнее поколение автомобилей Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания

Volkswagen AG предполагает, что эра автомобилей с двигателями внутреннего сгорания подходит к концу и следующее поколение дизельных и бензиновых автомобилей станет для неё последним.

«В 2026 году выйдет последний продукт на платформе для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», - заявил во вторник директор бренда Volkswagen по стратегическим вопросам Майкл Йост (Michael Jost) на прошедшей в Вольфсбурге конференции Automotive Summit 2018.

«Наши коллеги работают над последней платформой для автомобилей, которые не являются нейтральными с точки зрения выбросов CO2, - объяснил Йост. - Мы постепенно сведём использование двигателей внутреннего сгорания к абсолютному минимуму».

Слова Йоста, как отметил представитель компании, означают, что самый продаваемый бренд легковых автомобилей в Европе и Китае будет действительно теперь сосредоточен на выпуске электромобилей.

Автопроизводители испытывают всё большее давление со стороны регулирующих органов, требующих уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу в целях борьбы с глобальными изменениями климата, и это побудило Volkswagen начать переход к производству автомобилей с электрическим приводом.

По словам Йоста, Volkswagen продолжит заниматься модернизацией своих автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, чтобы те соответствовали экологическим стандартам в течение всего срока их службы, но немецкий автопроизводитель теперь настроен на радикальные изменения, чтобы остановить глобальное потепление.