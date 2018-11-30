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Daimler начнёт производство электромобилей в Китае в 2019 году
16:30 30.11.2018 |
Немецкая автомобильная компания Daimler начнёт в следующем году выпуск электромобилей в Китае, поскольку это поможет компании соответствовать более жёстким квотам по выбросам вредных веществ в атмосферу, введённым в Китае для автопроизводителей, даже если спрос в стране на обычные модели будет оставаться высоким.
Глава Daimler China Хубертус Троска (Hubertus Troska) заявил, что компания планирует выполнить в этом году квоты на продажи так называемых автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV).
«Мы абсолютно уверены в выполнении квот на NEV», - сказал Троска, добавив, что перечень выпускаемых в Китае моделей пополнится электрическим автомобилем. «Мы начнём производство в следующем году», - сообщил Троска, уточнив, что речь идёт об электрическом кроссовере Mercedes-Benz EQC. Вместе с тем, по его словам, китайские покупатели по-прежнему охотно покупают high-end модели Maybach с двигателем внутреннего сгорания - примерно 600 автомобилей в месяц.
Хотя переговоры с китайским автопроизводителем Geely о потенциальных сферах сотрудничества всё ещё продолжаются, Троска отметил, что у Daimler довольна взаимоотношениями с существующими партнёрами в Китае, в число которых входят BAIC и BYD.
Напомним, что основатель автомобилестроительного холдинга Geely Ли Шуфу (Li Shufu) после приобретения 9,69 % акций Daimler ранее в этом году предложил расширить границы сотрудничества с Mercedes.
Троска также рассказал, что Daimler может начать сотрудничество с технологической компанией в сегменте электромобилей, отказавшись поделиться подробностями.
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