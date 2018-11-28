Финансовые новости
- |
- 28.11.18
- |
- 21:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
18:31 28.11.2018 |
Компания Toyota привезла на лос-анджелесское моторшоу гибридную версию седана Corolla нового поколения. Как говорят представители марки, этот автомобиль стал самой экономичной «Короллой» за всю историю - ее средний расход топлива в смешанном цикле достигает 4,7 литра на «сотню».
Гибридная силовая установка досталась модели от «Приуса». Седан комплектуется 1,8-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 96 сил, парой электромоторов, вариатором и блоком никель-металлгидридых аккумуляторов. Суммарная отдача силовой установки достигает 122 сил.
Модель получила четыре режима работы управляющей электроники: Normal, Eco, EV и Sport. Автомобиль может передвигаться исключительно на электротяге, однако запас хода в компании пока не уточняют. В спортивном режиме обеспечивается максимальная мощность силовой установки и динамика.
Хэтчбек Toyota Corolla нового поколения дебютировал в середине этого года. На автосалоне в Париже показали машину с кузовом «универсал», а седан привезли на выставку в Гуанчжоу. У модели появился двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force и вариатор Dynamic-Shift CVT со «стартовой передачей».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Коломойский одновременно агитировал за Зеленского, Тимошенко и Бойко
|Порошенко подписал закон об утверждении введения военного положения в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря
|Коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан: Потенциал развития украинского рынка огромен
|Тимошенко, Ляшко или Гриценко: Кто первым проверит военное положение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Toyota сделала самую экономичную «Короллу» в истории
|В России хакеры легализируют украденные деньги через приставов
|Xiaomi и IKEA стали партнерами в области искусственного интеллекта и интернета вещей
|США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?
|Новый кабриолет Bentley Continental GTC получил «твидовую» крышу
|«Это безумие»: от китайского профессора-генетика открестились клиника, университет и коллеги
Это интересно
|Через два года в Китае будет введена обязательная регистрация в системе «социального рейтинга»
|Китай снижает зависимость от американскую GPS, создавая собственную систему навигации
|К 2025 году с облачными данными ежедневно будет работать 75% населения Земли
|«Эра водородного топлива уже наступила» - эксперты
|Показана рекордная скорость в сети 5G на открытом пространстве
|80% аэропортов внедрят системы распознавания лиц в ближайшие три года
|Скандал с Cambrydge Analytica: Британский парламент изъял внутренние файлы Facebook