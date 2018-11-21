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Карлос Гон планировал слияние Nissan и Renault перед арестом
11:03 21.11.2018 |
Экс-глава Renault и Nissan Карлос Гон, арестованный в Токио в понедельник, планировал слияние двух компаний, а совет директоров японского автопроизводителя был против сделки и искал способы ее заблокировать, пишет Financial Times.
По данным источников издания, члены совета директоров Nissan ждали, что предложение будет сделано в ближайшие месяцы.
Почти 20 лет назад в рамках формирования альянса Renault и Nissan была придумана структура перекрестного владения акциями компаний, позднее к ним добавилась Mitsubishi. Сейчас Nissan и правительство Франции владеют примерно по 15% акций Renault, которой принадлежат 43% акций Nissan. При этом Nissan также контролирует 34% акций Mitsubishi.
У Renault есть значительные права контроля в отношении Nissan, включая возможность прямо влиять на назначение высшего руководства. Доля Nissan не дает японской компании прав голоса и контроля над хозяйственной деятельностью французского партнера.
Правительство Франции в последнее время настаивало на большем сближении автоконцернов, чтобы сохранить альянс после ухода К.Гона, ожидавшегося в 2022 году. Однако у японской стороны были определенные возражения.
"Совет директоров Nissan всегда говорил, что будет жестко бороться с любой реорганизацией, которая закрепит статус Nissan как компании второго эшелона", - заявил FT один из источников.
По его словам, Nissan также считала бизнес Renault более слабым и опасалась предоставлять французской компании доступ к своим запасам ликвидности, составлявшим 1,2 трлн иен ($10,7 млрд) на конец I финполугодия.
По мере обсуждения варианта полного слияния росла напряженность в отношениях К.Гона и Хирото Саикавы, который в 2017 году сменил его в качестве CEO Nissan, утверждают люди, достаточно близко знающие их лично. В том числе К.Гон был недоволен результатами японской группы, прибыль и рентабельность которой снижались из-за ослабления роста в США и Китае.
Кроме того, репутация Nissan пострадала из-за скандалов, связанных с нарушениями контроля качества и фальсификацией данных об экономии топлива.
Арест стал неожиданностью и для самого К.Гона, утверждают источники FT: он прилетел в японскую столицу в понедельник, чтобы в среду встретиться с губернатором Токио. Когда же его рейс приземлился в токийском аэропорту, топ-менеджера уже ждали представители прокуратуры и журналисты газеты Asahi, первой написавшей об этом скандале.
В понедельник Nissan объявила, что К.Гон будет уволен. На пресс-конференции в понедельник Х.Саикава обратил внимание на ряд негативных последствий 19-летнего "режима Гона", что удивило многих близких Nissan людей, поскольку японец считался одним из наиболее преданных К.Гону топ-менеджеров.
Во вторник Renault назначила операционного директора Тьерри Боллоре временно исполняющим обязанности CEO вместо К.Гона.
Его обвиняют в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным японских СМИ, прокуратура Токио также заинтересовалась недвижимостью в Ливане и Бразилии, которая была приобретена на имя К.Гона, родившегося в Бразилии в ливанской семье, на деньги Nissan.
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