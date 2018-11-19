Глава Nissan Motor Карлос Гон арестован в Японии за финансовых махинаций

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. в понедельник подтвердил в пресс-релизе, что Карлос Гон, возглавляющий ее совет директоров, много лет занижал данные о личном доходе.

"К.Гон использовал компанию в личных целях", - утверждает Nissan.

Между тем японская газета Yomiurпишет, что К.Гон, добровольно явившийся в токийскую прокуратуру в понедельник, арестован.

Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения К.Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал К.Гону скрывать данные о доходах.

Ранее в понедельник газета Asahi сообщила, что К.Гону грозит арест по обвинения в финансовых нарушениях. Топ-менеджер якобы явился в токийскую прокуратуру с повинной.

В сообщении Nissan говорится, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование, с целью установить нарушения со стороны К.Гона и Г.Келли.

Значительные объемы вознаграждения К.Гона много лет вызывали нарекания, пишет агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около $9 млн в год. Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.

Nissan объявила, что проведет пресс-конференцию в Йокогаме, где находится ее штаб-квартира, после 21:00 по местному времени (15:00 мск).

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ), германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault занимает с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

Акции Renault подешевели на 13% на торгах в Париже в понедельник, до минимума с 2014 года. Торги акциями Nissan в Токио завершились до того, как стало известно о возможном аресте и увольнении К.Гона, во Франкфурте они потеряли в цене 11%.