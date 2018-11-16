V2X-технология Jaguar Land Rover повысит эффективность движения в городах

Компания Jaguar Land Rover рассказала о передовой технологии V2X, которая в перспективе позволит повысить эффективность транспортных инфраструктур в городах, а также уменьшить количество пробок.

Напомним, что средства V2X (Vehicle to Everything) предусматривают обмен информацией между автомобилями, другими участниками дорожного движения и инфраструктурой. Технология призвана улучшить транспортную обстановку, повысить безопасность движения, сократить выбросы вредных газов в атмосферу и пр.

Новая система Jaguar Land Rover на базе V2X получила название GLOSA, или Green Light Optimal Speed Advisory. Она предусматривает обмен данными между транспортными средствами и светофорами.





Система информирует водителя о том, с какой скоростью следует двигаться, когда он приближается к месту затора или регулируемым переходам и перекрёсткам. Это позволит автомобилистам оптимизировать своё передвижение по городу. Кроме того, водители смогут избежать ненужных разгонов и торможений перед светофорами.

Новое решение, как ожидается, обеспечит снижение загруженности дорог и уровня стресса участников движения. Кроме того, получив данные от системы GLOSA, бортовой компьютер машины сможет рассчитать оптимальную скорость для проезда регулируемого перекрёстка без остановки.

В настоящее время GLOSA тестируется наряду с другими системами для сокращения времени, проводимого в пробках. К примеру, система Intersection Collision Warning (ICW) предупреждает водителей, если выезд на перекрёсток небезопасен. ICW информирует о транспорте, движущемся перпендикулярно по другой дороге, и может предложить, в каком порядке автомобилям следует двигаться в условиях пробки.