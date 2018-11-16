Финансовые новости
- |
- 16.11.18
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
V2X-технология Jaguar Land Rover повысит эффективность движения в городах
11:05 16.11.2018 |
Компания Jaguar Land Rover рассказала о передовой технологии V2X, которая в перспективе позволит повысить эффективность транспортных инфраструктур в городах, а также уменьшить количество пробок.
Напомним, что средства V2X (Vehicle to Everything) предусматривают обмен информацией между автомобилями, другими участниками дорожного движения и инфраструктурой. Технология призвана улучшить транспортную обстановку, повысить безопасность движения, сократить выбросы вредных газов в атмосферу и пр.
Новая система Jaguar Land Rover на базе V2X получила название GLOSA, или Green Light Optimal Speed Advisory. Она предусматривает обмен данными между транспортными средствами и светофорами.
Система информирует водителя о том, с какой скоростью следует двигаться, когда он приближается к месту затора или регулируемым переходам и перекрёсткам. Это позволит автомобилистам оптимизировать своё передвижение по городу. Кроме того, водители смогут избежать ненужных разгонов и торможений перед светофорами.
Новое решение, как ожидается, обеспечит снижение загруженности дорог и уровня стресса участников движения. Кроме того, получив данные от системы GLOSA, бортовой компьютер машины сможет рассчитать оптимальную скорость для проезда регулируемого перекрёстка без остановки.
В настоящее время GLOSA тестируется наряду с другими системами для сокращения времени, проводимого в пробках. К примеру, система Intersection Collision Warning (ICW) предупреждает водителей, если выезд на перекрёсток небезопасен. ICW информирует о транспорте, движущемся перпендикулярно по другой дороге, и может предложить, в каком порядке автомобилям следует двигаться в условиях пробки.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ООН одобрили новую «крымскую резолюцию»
|Дефицит гривни и низкий спрос на валюту давили на курс доллара 15 ноября
|Православный кандидат. Кремль решил дать ватному электорату эрзац-Януковича
|Золото партий. Ляшко платит Рабиновичу, Садовый берет деньги за женщин и 336 спонсоров Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|V2X-технология Jaguar Land Rover повысит эффективность движения в городах
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней
|Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
|Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV
Это интересно
|WSJ: убыток компании по заказу такси Uber Technologies увеличился до $1,07 млрд
|Нацбанк выпустил монеты необычной формы
|Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?
|Люди становятся крупнее и потребляют все больше пищи
|10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
|На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами
|Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля