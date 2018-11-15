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Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
14:06 15.11.2018 |
По словам главы Volkswagen Герберта Дисса, компания уже зарезервировала производственные мощности для постройки 50 миллионов электромобилей и заключила договоры с поставщиками батарей: LG Chem, Samsung, CATL и SKI.
Основа стратегия Volkswagen в отношении электромобилей - это сокращение издержек за счет экономии на масштабе производства и использование гибкой архитектуры MEB. Дисс приводит в пример электрический Golf следующего поколения, издержки на производство которого станут ниже на 40 процентов. При этом у него будет более просторный салон и увеличенный вдвое запас хода.
Масштабы выпуска электрокаров позволят установить минимально возможную цену. По предварительной информации, стоимость такой машины не превысит 20 000 евро.
Ранее сообщалось, что к 2020 году Volkswagen намерен продать 150 тысяч электрокаров. Объем производства «зеленых» автомобилей должен составить около 550 тысяч в год. Всего до 2022 году бренды, входящие в группу Volkswagen, представят 27 моделей на платформе MEB. Инвестиции на модернизацию производства составят шесть миллиардов евро.
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