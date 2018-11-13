Mercedes-Benz и Bosch запустят в Сан-Хосе сервис перевозок самоходными автомобилями

Daimler, владеющая брендом Mercedes-Benz, и поставщик технологий и компонентов для автомобильной индустрии Bosch планируют запустить во второй половине 2019 года в Сан-Хосе (Калифорния) пилотный проект с целью использования самоуправляемых автомобилей для оказания услуг перевозки пассажиров.

Пилотный проект Daimler и Bosch будет осуществляться примерно в те же сроки, что и похожий проект General Motors, хотя немного отстаёт от ранее входившей в состав Google компании Waymo. Ожидается, что General Motors запустит аналогичный пилот во второй половине 2019 года, в то время как Waymo уже готова сделать это в ближайшее время.

Остальные крупные автопроизводители и технологические компании тоже планируют открытие сервисов такси или проката с использованием самоуправляемых автомобилей, но в более отдалённой перспективе.

В рамках пилотного проекта Daimler и Bosch будут оказывать услуги по перевозке пассажиров самоуправляемыми автомобилями на базе моделей Mercedes-Benz S-Class премиум-класса по маршруту между центром Сан-Хосе и его западной частью.

Компании сообщили о подписании с городскими властями Сан-Хосе «меморандума о взаимопонимании, чтобы продолжить и окончательно согласовать этот проект».

О плане запустить сервис по перевозке людей самоуправляемыми автомобилями в Кремниевой долине Daimler и Bosch сообщали до этого, но не раскрывали до последнего момента, где именно это будет происходить.