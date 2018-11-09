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Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков
11:46 09.11.2018 |
Компания Daimler намерена лидировать на будущем рынке электрических грузовиков, не имея никаких опасений по поводу возможной конкуренции со стороны Tesla, планирующей начать массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi уже в следующем году.
Выступая на прошлой неделе на ежегодной выставке-конференции American Trucking Associations, Роджер Нильсен (Roger Nielsen), президент и главный исполнительный директор Daimler Trucks North America, сделал несколько интересных комментариев по этому поводу.
Отвечая на вопрос о возможной задержке начала поставок электрических грузовиков Tesla Semi до 2020 года, Нильсен отметил, что это не просто состязание за то, кто раньше появится на рынке. «Выиграет лучшее решение для батарей, - говорит глава Daimler Trucks North America. - Все дело в энергопотреблении».
У Daimler, обладающей такими брендами грузовиков, как Mercedes-Benz Trucks и Freightliner, уже есть несколько собственных моделей электрических грузовых транспортных средств, включая Freightliner eCascadia, полностью электрическую версию своего флагманского дизельного грузовика в том же сегменте, что и Tesla Semi.
Немецкий автопроизводитель уже поставил несколько электрогрузовиков некоторым клиентам и планирует выйти на их массовое производство в 2021 году - через год или два после начала выпуска Tesla Semi.
Daimler никогда не публиковала данные об энергопотреблении eCascadia, но с точки пробега он значительно уступает Tesla Semi: 250 миль (402 км) против 500 миль (805 км) от одного заряда батареи.
В ходе выступления Роджер Нильсен также слегка охладил пыл сторонников Tesla по поводу возможностей этой компании на рынке грузовиков. Нильсен рассказал, что, общаясь с клиентами, заинтересованными в покупке электромобилей, он выяснил, что те предпочитает работать с известными им брендами, в связи чем они предпочтут Freightliner eCascadia грузовику Tesla Semi.
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