Daimler на пару лет отстаёт от Tesla с началом массового выпуска электрогрузовиков

Компания Daimler намерена лидировать на будущем рынке электрических грузовиков, не имея никаких опасений по поводу возможной конкуренции со стороны Tesla, планирующей начать массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi уже в следующем году.

Выступая на прошлой неделе на ежегодной выставке-конференции American Trucking Associations, Роджер Нильсен (Roger Nielsen), президент и главный исполнительный директор Daimler Trucks North America, сделал несколько интересных комментариев по этому поводу.

Отвечая на вопрос о возможной задержке начала поставок электрических грузовиков Tesla Semi до 2020 года, Нильсен отметил, что это не просто состязание за то, кто раньше появится на рынке. «Выиграет лучшее решение для батарей, - говорит глава Daimler Trucks North America. - Все дело в энергопотреблении».

У Daimler, обладающей такими брендами грузовиков, как Mercedes-Benz Trucks и Freightliner, уже есть несколько собственных моделей электрических грузовых транспортных средств, включая Freightliner eCascadia, полностью электрическую версию своего флагманского дизельного грузовика в том же сегменте, что и Tesla Semi.





Немецкий автопроизводитель уже поставил несколько электрогрузовиков некоторым клиентам и планирует выйти на их массовое производство в 2021 году - через год или два после начала выпуска Tesla Semi.

Daimler никогда не публиковала данные об энергопотреблении eCascadia, но с точки пробега он значительно уступает Tesla Semi: 250 миль (402 км) против 500 миль (805 км) от одного заряда батареи.

В ходе выступления Роджер Нильсен также слегка охладил пыл сторонников Tesla по поводу возможностей этой компании на рынке грузовиков. Нильсен рассказал, что, общаясь с клиентами, заинтересованными в покупке электромобилей, он выяснил, что те предпочитает работать с известными им брендами, в связи чем они предпочтут Freightliner eCascadia грузовику Tesla Semi.