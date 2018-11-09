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Ford покупает сервис проката самокатов
23:35 08.11.2018 |
В переполненных транспортом городах быстро набирает силу новая тенденция - на небольших дистанциях или на последнем участке маршрута люди пересаживаются на персональные транспортные средства на электрической тяге, предоставляемые напрокат.
Хотя пионерами в быстроразвивающемся секторе персональной мобильности чаше выступают небольшие молодые компании, он находится в поле внимания гигантов рынка, отслеживающих нарождающиеся тенденции.
Примером служит компания Ford, в начале этого года создавшая подразделение Ford X, целью которого определено «быстрое создание, приобретение и опробование новых транспортных продуктов и услуг».
Начав с создания в рамках академического проекта в университете Пердью скутеров Jelly, подразделение смогло оценить факторы, необходимые для успеха в обозначенной сфере. Следующим шагом стала покупка компании Spin - сервиса проката электрических самокатов, работающего в 13 городах и университетских городках США. По словам Ford, развитие персонального электротранспорта является частью стратегии, также включающей выпуск электромобилей и самоуправляемых транспортных средств.
Сумма сделки неизвестна, но по некоторым данным, она примерно равна 40 млн долларов.
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