Ford покупает сервис проката самокатов

В переполненных транспортом городах быстро набирает силу новая тенденция - на небольших дистанциях или на последнем участке маршрута люди пересаживаются на персональные транспортные средства на электрической тяге, предоставляемые напрокат.

Хотя пионерами в быстроразвивающемся секторе персональной мобильности чаше выступают небольшие молодые компании, он находится в поле внимания гигантов рынка, отслеживающих нарождающиеся тенденции.

Примером служит компания Ford, в начале этого года создавшая подразделение Ford X, целью которого определено «быстрое создание, приобретение и опробование новых транспортных продуктов и услуг».

Начав с создания в рамках академического проекта в университете Пердью скутеров Jelly, подразделение смогло оценить факторы, необходимые для успеха в обозначенной сфере. Следующим шагом стала покупка компании Spin - сервиса проката электрических самокатов, работающего в 13 городах и университетских городках США. По словам Ford, развитие персонального электротранспорта является частью стратегии, также включающей выпуск электромобилей и самоуправляемых транспортных средств.

Сумма сделки неизвестна, но по некоторым данным, она примерно равна 40 млн долларов.