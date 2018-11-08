Коалиция за отмену земельного моратория увеличилась еще на 5 организаций

Председателем совета директоров Tesla Inc. стала Робин Денхолм, ранее занимавшая пост независимого директора компании. Илон Маск вынужден уйти с этой должности по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Ранее Робин Денхолм входила в совет директоров Tesla в качестве независимого директора и возглавляла аудиторский комитет компании. Вне Tesla Денхолм является финансовым директором и главой департамента по стратегии компании Telstra Corp Ltd. - крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии.

На время шестимесячного переходного периода, когда Денхолм по контракту должна оставаться финансовым директором Telstra, Илон Маск будет ей помогать, сообщает Tesla.

«Илон станет ресурсом для Робин и предоставит любую поддержку, в которой она будет нуждаться в новой роли председателя», - говорится в сообщении компании. На время переходного периода Денхолм также не будет возглавлять аудиторский комитет Tesla.

Уход Маска с поста председателя совета директоров Tesla был основным условием соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). В августе Маск написал в Twitter, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $420 за штуку и таким образом преобразовать компанию из публичной в частную. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

В SEC пришли к выводу, что своим твитом Маск ввел инвесторов в заблуждение, и обвинили его в мошенничестве.

По итогам сделки с SEC Маска и Tesla обязали выплатить штрафы (каждый в размере $20 млн). При этом Маску разрешили сохранить должность гендиректора компании. Кроме того, компания должна учредить отдельный комитет, контролирующий коммуникации Маска, с тем чтобы он не сообщал инвесторам информацию, которая может повлиять на их решения.