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Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»
14:21 07.11.2018 |
На автосалоне в Сан-Паулу состоялся публичный дебют пикапа Volkswagen Tarok. По предварительной информации, серийная версия модели появится на бразильском рынке в 2020 году. В компании также не исключают возможность выхода машины на рынки других стран.
Пока лишь известно, что Tarok построен на платформе MQB: местные журналисты сообщают, что это модифицированная тележка от Tiguan Allspace. Прототип оснащен турбодвигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил.
Мотор может работать на чистом этаноле или 22-процентом безводном этаноле (E22). Коробка - классический шестидиапазонный «автомат», как у T-Cross для южноамериканского рынка. Серийную модель предложат с двухлитровым дизелем, также выдающим 150 сил.
Одной из особенной пятиметрового пикапа станет откидная нижняя часть задней стенки кабины: с ее помощью можно увеличить полезную область погрузки для перевозки длинномеров. Грузоподъемность - около одной тонны. Кроме того, Tarok оборудован цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином.
Еще один пикап - Tanoak, также построенный на «тележке» MQB от семиместного внедорожника Atlas, Volkswagen показал в марте на Нью-Йоркском автосалоне. Прототип оснастили 3.6 V6 мощностью 280 лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента и восьмидиапазонным «автоматом». Tanoak получил дорожный просвет в 254 миллиметра и полный привод с системой активного контроля тяги.
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