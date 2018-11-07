Volkswagen сделал пятиметровый пикап на базе «Тигуана»

На автосалоне в Сан-Паулу состоялся публичный дебют пикапа Volkswagen Tarok. По предварительной информации, серийная версия модели появится на бразильском рынке в 2020 году. В компании также не исключают возможность выхода машины на рынки других стран.





Пока лишь известно, что Tarok построен на платформе MQB: местные журналисты сообщают, что это модифицированная тележка от Tiguan Allspace. Прототип оснащен турбодвигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Мотор может работать на чистом этаноле или 22-процентом безводном этаноле (E22). Коробка - классический шестидиапазонный «автомат», как у T-Cross для южноамериканского рынка. Серийную модель предложат с двухлитровым дизелем, также выдающим 150 сил.

Одной из особенной пятиметрового пикапа станет откидная нижняя часть задней стенки кабины: с ее помощью можно увеличить полезную область погрузки для перевозки длинномеров. Грузоподъемность - около одной тонны. Кроме того, Tarok оборудован цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином.

Еще один пикап - Tanoak, также построенный на «тележке» MQB от семиместного внедорожника Atlas, Volkswagen показал в марте на Нью-Йоркском автосалоне. Прототип оснастили 3.6 V6 мощностью 280 лошадиных сил и 361 Нм крутящего момента и восьмидиапазонным «автоматом». Tanoak получил дорожный просвет в 254 миллиметра и полный привод с системой активного контроля тяги.



