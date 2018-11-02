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Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки
17:00 02.11.2018 |
Новая технология Ford вскоре может сделать поездки в тёмное время суток менее стрессовыми и более безопасными.
Речь идёт о специальной системе, которая оптимизирует работу фар головного света с учётом дорожных знаков и разметки. Например, система расширяет световой пучок при подъезде к круговому перекрёстку, чтобы водитель смог увидеть велосипедистов и пешеходов, находящихся у дороги.
В основе работы комплекса лежит использование данных от фронтальной видеокамеры, которая расположена в зоне внутрисалонного зеркала заднего вида.
Использование камеры для анализа дорожной ситуации обеспечивает несколько преимуществ. Прежде всего автомобиль «видит» реальную дорожную обстановку, в то время как навигационные карты могут не отражать последние изменения в схеме движения из-за задержек обновления. Кроме того, камера способна считывать разметку и дорожные знаки на расстоянии до 65 м, что позволяет изменять направление светового пучка намного раньше, чем в системах, отслеживающих вращение рулевого колеса.
В результате, система позволяет фарам головного света буквально следовать за разметкой и поворачивать световой пучок в сторону поворота ещё до того, как водитель начнёт вращать рулевое колесо.
Добавим, что фронтальная видеокамера на автомобилях Ford уже задействована в технологиях, которые помогают водителям поддерживать безопасную дистанцию от автомобиля впереди, не выезжать за пределы своей полосы и не сворачивать на съезд, предназначенный для движения транспорта во встречном направлении.
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