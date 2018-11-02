Aston Martin раскрыл облик максимально приближенного к серии гиперкара Valkyrie

В Сети появились новые изображения ультимативного гиперкара Aston Martin Valkyrie. Рендеры автомобиля, который в компании называют «диффузором на колесах», опубликованы в Instagram-аккаунте британской марки. По словам руководителя команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристиана Хорнера, сейчас «Валькирия» проходит заключительный этап симуляционных тестов, а реальный прототип выйдет на дороги в конце этого или начале следующего года.

От представленного летом 2017 года прототипа машина на новых изображениях отличается двухцветной градиентной окраской углепластикового кузова, колесами с рисунков в виде ячеек, креплением дворника лобового стекла и отделкой сидений светлым материалом.

В основе гибридной силовой установки «Валькирии» будет лежат рекордный по мощности дорожный «атмосферник». Отдача 6,5-литрового V12 составит 1146 лошадиных сил. Его постройкой занимается фирма Cosworth. Электрическую начинку для экстремального гиперкара разрабатывает хорватская Rimac.

Шасси и кузов Aston Martin Valkyrie практически целиком сделают из карбона. Максимально легкими будут даже фары и эмблема Aston Martin - она легче стандартной на 99,4 процента. В днище гиперкара есть тоннели, создающие эффект Вентури. Благодаря им на максимальной скорости создается прижимная сила в 1814 килограммов.