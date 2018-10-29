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Представлен крошечный кроссовер Volkswagen
14:22 29.10.2018 |
Компания Volkswagen представила новую модель, которая получила название T-Cross. Это - самый маленький кроссовер в линейке немецкой марки.
Габаритная длина Volkswagen T-Cross, построенного на модульной платформе MQB, составляет 4,11 метра. Автомобиль получился примерно на 54 миллиметра длиннее хэтчбека Polo, делящего с кроссовером одно и то же шасси, но на 12 сантиметров короче модели T-Roc и на почти 38 сантиметров меньше «Тигуана».
Колесная база новинки достигает 2563 миллиметров, что на 114 миллиметров меньше, чем у «Тигуана». Таким образом, «Ти-Кросс» по размерам оказался близок, например, к Nissan Juke, длина и расстояние между осями которого равны 4135 и 2530 миллиметрам соответственно.
Посадочные места передних и задних пассажиров расположены на высоте 597 и 652 миллиметра над дорогой соответственно. В кроссовере пассажиры сидят примерно на 10 сантиметров выше, чем в хэтчбеке Polo.
Задний ряд кресел можно сдвинуть вперед на 14 сантиметров, увеличив свободное место в грузовом отсеке с 385 до 455 литров. При сложенных сиденьях второго ряда объем багажника возрастет до 1281 литра. Также для перевозки длинномеров можно сложить спинку кресла переднего пассажира.
Все «Ти-Кроссы» - переднеприводные. Модель предлагается с двумя трехцилиндровыми бензиновыми турбомоторами объемом один литр, которые выдают 95 и 115 сил. Также доступна 1,5-литровая «четверка» мощностью 150 сил. Дизель только один - 95-сильный агрегат объемом 1,6 литра. В зависимости от версии кроссовер оснащается пяти- или шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
В оснащение новинки входят светодиодные фары, электронная приборная панель, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым экраном и четырьмя USB-портами, адаптивный круиз, беспроводная зарядка для смартфона, 300-ваттная аудиосистема Beats с восьмиканальным усилителем, системы автоматического переключения ближнего света на дальний, слежения за мертвыми зонами и рядностью движения, а также предупреждения фронтальных столкновений.
В Германии цены на VW T-Cross будут начинаться от 17,9 тысячи евро. Производство модели наладят на испанском заводе марки, где сейчас собирают хэтчбеки Polo.
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