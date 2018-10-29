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ФБР начало расследование против Tesla из-за Model 3
09:30 29.10.2018 |
ФБР ведет расследование в отношении компании Tesla по подозрению в том, что руководство компании предоставляло инвесторам недостоверные сведения о графике производства новой модели электромобиля Model 3.
Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, пишет AP.
По данным издания, ФБР связалось с бывшими сотрудниками компании, чтобы опросить их.
Модель 3 является ключевой частью плана Tesla по расширению от нишевого игрока в сегменте luxury до автопроизводителя с более широким кругом потребителей. В начале 2017 года компания объявила о планах по выпуску до 5 000 Model 3 в неделю к концу этого года, но реальный выпуск составил всего 793 машины на прошлой неделе и 2700 за весь 2017 год.
Издание сообщает, что ФБР расследует, знала ли компания, что ее планы по скорости производства невозможно реализовать.
Представитель Tesla заявил, что компания не скрывала сложности с ростом производства Model 3. По его словам, компания добровольно сотрудничала и передала документы Департаменту юстиции в начале этого года и не получала дополнительных запросов по этому вопросу в течение нескольких месяцев.
Напомним, в прошлом месяце руководитель Tesla Илон Маск согласился покинуть руководство компании из-за судебного иска Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам. Также согласно соглашению, Маск должен выплатить 20 млн долларов штрафа, компания Tesla заплатит еще 20 миллионов.
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