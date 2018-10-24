Графен сделает автомобили Ford тише и легче

Компания Ford впервые в автомобильной промышленности намерена использовать графен при производстве коммерческих транспортных средствах.

Графен - это двумерный наноматериал, образованный слоем атомов углерода толщиной в один атом. Графен отличается небольшим весом и высокой прочностью, в 200 раз превышающей прочность стали. Кроме того, этот уникальный материал обладает рекордно большой теплопроводностью.

Применительно к автомобильной промышленности графен ранее рассматривался как «волшебная» добавка, улучшающая характеристики краски, полимеров и электрических аккумуляторов. Однако получение графена сопряжено с серьёзными сложностями, из-за чего стоимость материала оказывается весьма высокой. Это ограничивает его практическое применение.

В 2014 году компания Ford совместно с поставщиками начала изучать свойства материала и экспериментировать с его применением в кожухах топливной рампы, насосов и крышке двигателя. Обычно попытка снизить общий шум в салоне означает добавление дополнительного объёма материала и повышение массы автомобиля. Однако благодаря графену удалось добиться обратного эффекта.

Ford предлагает добавлять графен к традиционным пеноматериалам. Испытания показали, что такая комбинация обеспечивает снижение шума на 17 %, улучшение механических свойств на 20 % и улучшение теплопроводности на 30 % в сравнении с пеноматериалом без добавления графена.

Исследования проводились совместно с Eagle Industries и XG Sciences. Ford планирует начать производство компонентов с добавлением графена до конца текущего года. Поначалу новый материал будет применяться в подкапотном пространстве моделей Ford F-150 и Mustang, а со временем - всех автомобилей производителя.