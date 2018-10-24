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Peugeot уйдет из гонок ради создания электрических спорткаров
12:35 23.10.2018 |
Компания Peugeot покинет мировой чемпионат по ралли-кроссу (WRX) и займется разработкой новой электрифицированной линейки спорткаров. Первые машины из нового семейства появятся на рынке в 2020 году. Разработка спорткаров будет вестись в сотрудничестве с подразделением Peugeot Sport.
«Удовольствие от вождения - основа истории бренда Peugeot, - говорит глава марки Жан-Филипп Импарато. - Электрификация позволит усилить эти ощущения и предложить клиентам спорткары с низким уровнем вредных выбросов». Одним из таких автомобилей может стать R-версия 508 Hybrid, мощность которой превысит 300 лошадиных сил.
«Эрка» будет использовать силовую установку Hybrid4, как у кроссовера 3008, состоящую из 1,6-литрового турбодвигателя и двух электромоторов. «Заряженный» 508-й получит полный привод и сможет разгоняться до ста километров в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость гибрида составит 250 километров в час.
Свое серийное воплощение также может получить представленный в Париже Peugeot e-LEGEND, оснащенный электрическим полным приводом с мотором мощностью 340 киловатт (462 лошадиные силы) и 800 Нм крутящего момента. Прототип разгоняется с нуля до «сотни» менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость составляет 220 километров в час. На одной зарядке концепт-кар может проезжать до 600 километров по циклу WLTP.
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