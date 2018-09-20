Peugeot представила ретропрототип e-Legend

Компания Peugeot раскрыла внешний вид и технические особенности концепт-кара e-LEGEND, выполненного по мотивам легендарной модели конца 60-х годов - 504 Coupe. Прототип получил полностью электрическую силовую установку и характерные пропорции классического купе.

Длина концепт-кара составляет 4650 миллиметров, ширина - 1930, высота - 1370, а колесная база насчитывает 2690 миллиметров. По всем параметрам, за исключением ширины, он немного меньше лифтбека Peugeot 508. Большинство элементов экстерьера прототипа стилизованы под детали оригинального 504: форма светодиодной оптики, воздухозаборник на верхней кромке капота, логотип в виде щита.





Peugeot e-LEGEND оснащён электрическим полным приводом с мотором мощностью 340 киловатт (462 лошадиные силы) и 800 Нм крутящего момента. Он обеспечивает разгон с нуля до «сотни» менее чем за четыре секунды. Максимальная скорость купе составляет 220 километров в час. Батарея емкость 100 киловатт-часов обеспечивает запас хода в 600 километров по циклу WLTP. Подключив автомобиль к скоростной зарядке, за 25 минут можно получить 500 километров хода.

У концепт-кара два беспилотных режима движения: Soft и Boost. В первом обеспечен максимальный комфорт с минимумом раздражителей вроде вывода информации на дисплее. Во втором пассажиры погружены в цифровой контента, а сам автомобиль становится острее и динамичнее. Ручных режимов тоже два. В крейсерском Legend на экране отображаются шкалы приборов в стиле 504 Coupe, а на цифровых панелях рисуются виртуальные деревянные вставки. В режиме Boost полностью раскрывается потенциал электромотора и меняется графика на приборной панели.

Peugeot e-Legend оснащен голосовым помощников от компании SoundHound. Он понимает 17 языков, способен переключать музыку, открывать двери машины и выбирать режимы движения. Виртуальный ассистент разговаривает голосом Жиля Видаля и через два года появится на серийных моделях Peugeot. Разработанная специально для концепт-кара аудиосистема Focal может разделять звуковые дорожки и направлять звук на конкретного пассажира.

О запуске прототипа в серию речь пока не идет. Хотя некоторые технологии в ближайшие несколько лет появится на серийных машинах.



