Финансовые новости
- |
- 23.10.18
- |
- 04:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стало известно имя первого гибрида Lamborghini
17:57 22.10.2018 |
Первый гибридный Lamborghini, известный под внутризаводским обозначением LB48H, получит товарное имя Unico. Тираж суперкара ограничат 63 экземплярами. Цена каждого составит 2,5 миллиона долларов.
Сайт TheSupercarBlog выяснил, что дизайн супергибрида будет создан по мотивам футуристичного прототипа Terzo Millennio, показанного в ноябре прошлого года. Силовая установка Lamborghini Unico будет состоять из 789-сильного двигателя 6.5 V12 и электромотора мощностью 49 сил. Первые поставки машины клиентам начнутся во второй половине 2019 года.
Концептуальный Terzo Millennio разработан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. По задумке инженеров, такой гиперкар должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от комплекта «инновационных суперконденсаторов».
Карбоновый монокок гиперкара представляет собой тяговую батарею. В него также интегрированы нанотрубки, заполненные особым химическим составом. В случае повреждения конструкции и появления микротрещин кузов Terzo Millennio может самовосстанавливаться.
Первым же массовым гибридным суперкаром Lamborghini станет Aventador нового поколения. Следом за ним, по предварительной информации в 2022 году, на рынок выйдет электрифицированный Huracan.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как Ляшко и Тимошенко будут делить «тарифный геноцид»
|S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019
|Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину
|Игра титулов. Зачем Филарет именовал себя Лаврским Священноархимандритом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Uber готовится запустить сервис доставки еды дронами к 2021 году
|Стало известно имя первого гибрида Lamborghini
|Samsung Galaxy S10 сможет распознавать отпечатки пальцев в любой точке экрана
|Samsung показала экран без «брови» для флагманского Galaxy S10
|Илон Маск пообещал запустить первую ветку Hyperloop уже в декабре
|Наушники Google Pixel Buds больше не являются единственным устройством с поддержкой перевода речи в реальном времени
Это интересно
|Инвесторы увидели слишком много рисков для «Яндекса» в случае покупки его доли Сбербанком
|Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили
|E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»
|Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850
|Ветка Hyperloop через весь штат Миссури получила положительное технико-экономическое обоснование
|Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор
|Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%