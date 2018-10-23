Стало известно имя первого гибрида Lamborghini

Первый гибридный Lamborghini, известный под внутризаводским обозначением LB48H, получит товарное имя Unico. Тираж суперкара ограничат 63 экземплярами. Цена каждого составит 2,5 миллиона долларов.





Сайт TheSupercarBlog выяснил, что дизайн супергибрида будет создан по мотивам футуристичного прототипа Terzo Millennio, показанного в ноябре прошлого года. Силовая установка Lamborghini Unico будет состоять из 789-сильного двигателя 6.5 V12 и электромотора мощностью 49 сил. Первые поставки машины клиентам начнутся во второй половине 2019 года.

Концепт-кар Terzo Millennio

Концептуальный Terzo Millennio разработан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. По задумке инженеров, такой гиперкар должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от комплекта «инновационных суперконденсаторов».

Концепт-кар Terzo Millennio

Карбоновый монокок гиперкара представляет собой тяговую батарею. В него также интегрированы нанотрубки, заполненные особым химическим составом. В случае повреждения конструкции и появления микротрещин кузов Terzo Millennio может самовосстанавливаться.

Первым же массовым гибридным суперкаром Lamborghini станет Aventador нового поколения. Следом за ним, по предварительной информации в 2022 году, на рынок выйдет электрифицированный Huracan.