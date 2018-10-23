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Илон Маск пообещал запустить первую ветку Hyperloop уже в декабре
12:53 22.10.2018 |
Илон Маск заявил, что первый туннель для «вакуумного поезда» компании The Boring Company, расположенный под Лос-Анджелесом, уже почти готов.
На 10 декабря этого года он запланировал открытие первого тестового тоннеля Hyperloop. В нем планируется достичь скорости в 155 миль в час (около 250 км/ч), что выше показателей, которых добились в мае 2018 года в рамках запуска тестовой тележки.
По словам американца, после проведения испытаний желающие смогут прокатиться по «тоннелям Маска». Непонятно, правда, в каком именно виде будут проходить заезды.
Илон Маск намерен объединить сетью подземных тоннелей крупные города. Вагонетки по ним будут перемещаться со скоростью до 500 км/ч, тогда как городские и пригородные поезда The Boring Company будут ездить на скорости до 240 км/ч.
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