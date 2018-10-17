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Информация об агентстве
Илона Маска отстранят от руководства Tesla на три года
09:19 17.10.2018 |
Американский суд одобрил соглашение между основателем автомобильной компании Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам США (SEC), по которому на миллиардера накладывается запрет на управление компанией сроком в три года: ему запрещено возглавлять совет директоров.
Как уточняет агентство Reuters, бизнесмен должен выполнить еще одно условие суда: выплатить штраф в размере $20 млн. Эту же сумму выплатит сама компания Tesla.
В ближайшее время в компанию войдет независимый председатель совета директоров, а также двое независимых директоров и будет назначен спецкомитет, который будет контролировать коммуникации Илона Маска. Основатель автоконцерна, в частности, будет согласовывать с этим комитетом публикацию материалов, содержащих сведения, касающиеся компании и ее акционеров.
Представитель Tesla подтвердил Reuters, что судебный спор был урегулирован. Комментировать детали соглашения он отказался.
Напомним, что американская Комиссия по ценным бумагам обратилась в суд с иском против Илона Маска 27 сентября. Поводом для разбирательств стали заявления миллиардера в его микроблоге в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. По мнению регулятора, это говорит о мошеннических действиях со стороны Маска. Маск сначала отказался от сделки с регулятором, но спустя всего три дня все-таки достиг с ним соглашения.
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