Ford, Uber и Lyft улучшат транспортную инфраструктуру городов

Компании Ford, Uber и Lyft объявили о сотрудничестве в рамках проекта SharedStreets («Общие Дороги») с целью улучшения мобильности в городах.

SharedStreets - анонимный центр обмена данными, собранными поставщиками транспортных услуг, частными компаниями, государственными учреждениями и пр. Платформа преобразует несовместимые форматы данных о транспортной системе из различных источников в общедоступный глобальный стандарт.

SharedStreets предоставляет универсальный язык для цифрового описания каждого аспекта городских улиц. Это помогает госструктурам и частному сектору эффективнее управлять транспортной инфраструктурой с тем, чтобы снизить общую смертность на дорогах и подготовить города к грядущему технологическому прогрессу.

Партнёрство Ford, Uber и Lyft, как ожидается, даст городским властям беспрецедентный доступ к данным о дорожном движении. Это облегчит принятие решений в вопросах планирования и инвестиций по мере того, как в городах будет развиваться каршеринг и автономный транспорт.

Благодаря соглашению компании, сотрудничающие в сфере мобильности, также получат долгожданный общий стандарт для обмена данными между городами, где локальные требования к формату в настоящее время сильно отличаются.

При поддержке Ford будет разработан универсальный стандарт данных для анализа в режиме реального времени спроса на парковочное пространство и его доступность.

Uber впервые в истории предоставит данные о скорости движения транспортных средств в городах по всему миру. Благодаря этой критически важной информации городские власти смогут определить, где именно на их улицах водители ускоряются или совершают опасные манёвры, чтобы произвести перепланировку улиц и сделать их более безопасными.

В свою очередь, Lyft будет предоставлять анонимные агрегированные данные о поездках на такси в ведущих городах мира. Это поможет городским властям понять, где наиболее востребованы поездки на автомобилях, вызываемых через приложения, уменьшить заторы и сделать дороги более эффективными.

Нужно отметить, что платформа SharedStreets сейчас используется в 30 городах мира. Проект реализуется при финансовой поддержке Bloomberg Philanthropies.