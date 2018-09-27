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Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут
17:43 27.09.2018 |
Произойдет это не ранее 2020 года, когда появится новый тип батарей с поддержкой 350-киловаттных зарядных станций.
Первым автомобилем с поддержкой зарядки мощностью 350 киловатт станет четырехдверный гранд-турер e-tron GT. Также возможность подключаться к таким колонкам получит Porsche Taycan: за 15 минут он сможет увеличить запас хода на 400 километров.
Недавно представленный Audi e-tron способен подключаться к 150-киловаттным зарядным станциям и пополнять запас энергии до 80 процентов за полчаса. Такие колонки - часть сети Ionity, развертыванием которой в Европе занимается консорциум производителей BMW Group, Daimler AG, Volkswagen Group и Ford. Всего к 2020 году планируется открыть 400 зарядных станций мощностью 350 киловатт.
Audi e-tron оснащен двумя асинхронными электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 360 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. Запас хода кроссовера по циклу WLTP составляет 400 километров. Батарея емкостью 95 киловатт-часов заряжается от базового зарядного устройства мощностью 11 киловатт за 8,5 часа.
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