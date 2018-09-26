Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником

Компания Volvo представила вседорожный вариант универсала V60 нового поколения. Volvo V60 Cross Country получил на 75 миллиметров увеличенный дорожный просвет (212 миллиметров), полный привод в базе и особый внедорожный режим работы управляющей электроники.





Кросс-универсал построен на модульной платформе Scalable Product Architecture (SPA), которая также использовалась для XC90 и V90 Cross Country. Шасси и подвеска модели доработана по сравнению с обычным V60 в целях улучшения внедорожных характеристик.

В список оснащения Volvo V60 Cross Country вошла система помощи при спуске, контроля устойчивости в поворотах, электронная система стабилизация и автопилот Pilot Assist, работающий на скоростях до 130 километров в час. Помимо этого, кросс-универсалу положена информационно-развлекательная система с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и 4G, система предупреждения о съезде с дороги, а также функция помощи при выезде с парковки задним ходом.

На старте продаж Volvo V60 Cross Country предложат с бензиновым и дизельным моторами мощностью 250 (Т5) и 190 сил (D4) соответственно. Позднее в гамме появятся два гибрида: умеренный и подзаряжаемый от розетки.

Volvo V60 нового поколения дебютировал в феврале на специальном мероприятии в Стокгольме. Модель получила две гибридные модификации (одна из них - 390-сильная) и расширенный набор систем безопасности последнего поколения.