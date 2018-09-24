Porsche отказывается от дизеля

Немецкий автопроизводитель Porsche, который является дочерней компанией концерна Volkswagen, отказывается от дизельных двигателей. Об этом руководитель Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume) заявил в интервью газетегазете Bild am Sonntag,публикуемом в воскресенье, 23 сентября.

Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях, на гибридах, а с 2019 года перейдет и на машины с электроприводом, сказал Блуме.

Компания ранее была вовлечена в "дизельный скандал", от чего "имидж Porsche пострадал", указывает Блуме. Именно он в апреле этого года сообщил персоналу о взятии под стражу одного из топ-менеджеров компании после обысков.

Cледователи начали расследование в отношении Porsche летом 2017 года. Компанию заподозрили в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.