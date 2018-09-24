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Porsche отказывается от дизеля
09:41 24.09.2018 |
Немецкий автопроизводитель Porsche, который является дочерней компанией концерна Volkswagen, отказывается от дизельных двигателей. Об этом руководитель Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume) заявил в интервью газетегазете Bild am Sonntag,публикуемом в воскресенье, 23 сентября.
Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях, на гибридах, а с 2019 года перейдет и на машины с электроприводом, сказал Блуме.
Компания ранее была вовлечена в "дизельный скандал", от чего "имидж Porsche пострадал", указывает Блуме. Именно он в апреле этого года сообщил персоналу о взятии под стражу одного из топ-менеджеров компании после обысков.
Cледователи начали расследование в отношении Porsche летом 2017 года. Компанию заподозрили в мошенничестве и производстве рекламы, которая оперировала неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных газах.
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