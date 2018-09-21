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Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь
14:35 21.09.2018 |
Антимонопольное управление Италии открыло расследование против авиакомпании Ryanair из-за ее решения брать плату с пассажиров за возможность взять ручную кладь на борт самолета.
Об этом сообщает ВВС.
Итальянские чиновники считают, что ручная кладь является "важным элементом транспорта" и должна быть включены в цену билета.
С ноября пассажиры все еще смогут взять небольшую личную сумку на борт самолета, если она помещается под сиденьем впереди. Но пассажирам придется заплатить 9 евро, чтобы взять на борт сумку весом 10 кг.
В Италии считают, что новая политика Ryanair может стать недобросовестной коммерческой практикой, поскольку она искажает конечную цену билета и не позволяет точно сравнить с другими авиакомпаниями.
В августе Ryanair заявила, что новая политика направлена не на получение дополнительного дохода, а на "улучшение пунктуальности и уменьшение задержек при посадке в самолет".
Однако исследование, проведенное американской консалтинговой компании, показало, что авиакомпания получила около 2 млрд. евро от дополнительных платных услуг, такие как зарегистрированный багаж и выбор места.
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