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Ryanair вводит ограничения на бесплатный провоз ручной клади
11:33 27.08.2018 |
Авиакомпания Ryanair объявила о введении ограничений на бесплатный провоз ручной клади. Об этом сообщает The Guardian.
Как сообщается, нововведения вступят в силу для бронирований, совершенных с 1 сентября 2018 года, и предусматривают, что пассажиры, не оплатившие услугу приоритетной посадки, смогут провозить бесплатно только один небольшой предмет ручной клади.
Отмечено, что габариты этого предмета, который можно брать в салон самолета, будут увеличены с 35х20х20 см до 40х20х25 см. При этом новые контрольные рамки в аэропортах будут рассчитаны с запасом на предметы с габаритами до 42х20х30 см.
Таким образом, после введения новых правил пассажиры, которые захотят взять с собой большой предмет ручной клади с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг, смогут это сделать, оплатив услугу приоритетной посадки стоимостью 6 евро или багажный сбор 8 евро во время бронирования билета.
Однако, в случае, если сборы оплачиваются после покупки билета, их размер увеличивается до 8 и 10 евро соответственно. В первом случае пассажир сможет взять большой предмет ручной клади в салон самолета, во втором - чемодан необходимо будет сдать на стойке регистрации.
Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Ryanair намерена создать в Украине свой дата-центр для хранения и обработки данных - работать здесь будут украинские IT-специалисты.
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