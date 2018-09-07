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На Илона Маска подали в суд из-за биржевых махинаций
11:10 07.09.2018 |
Глава американской исследовательской компании Citron Research Эндрю Лефт обвинил инженера и бизнесмена Илона Маска в биржевых махинациях. Как пишет CNBC, на главу Tesla подали в суд.
Отмечается, что в начале августа текущего года Маск заявил о намерении выкупить все акции автоконцерна Tesla, а позднее отказался от своих планов.
Как утверждается в иске, Маск "манипулировал ценой акций Tesla, выдавая ложную и вводящую в заблуждение информацию".
"Это похоже на хрестоматийный случай мошенничества",- прокомментировал один из адвокатов фирмы Labaton Sucharow, представляющей интересы истца, Майкл Канти.
В Tesla иск пока не прокомментировали.
Ранее заявления Маска о планах выкупить акции Tesla с биржи уже послужили поводом для проверки со стороны финансовых регуляторов США. Помимо этого группа акционеров компании подала против миллиардера коллективный иск, ссылаясь на понесенные финансовые потери от действий главы компании.
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