Финансовые новости
- |
- 06.09.18
- |
- 23:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
21:17 06.09.2018 |
Компания Volvo представила автономный прототип 360c, который призван переосмыслить сценарии использования беспилотников и предоставить комфорт, сравнимый с каютой первого класса. В компании считают, что подобные автомобили в будущем могут стать заменой авиаперевозкам.
Volvo 360c - полностью электрический беспилотник, лишенный руля и педалей. В зависимости от задачи он может быть местом для сна, мобильным офисом, гостиной для семейных встреч или комнатой развлечений. Помимо этого, автомобиль может стать альтернативой внутренним авиарейсам, когда речь идет о расстояниях не более 300 километров.
Часто такие поездки занимают больше времени из-за чрезмерной загруженности маршрута, удаленности аэропорта от места жительства, необходимости в проверке службы безопасности, а также вероятных задержек.
На примере концепт-кара 360c шведский производитель также намерен продемонстрировать возможности новой системы универсальной коммуникации с другими участниками движения. Это набор звуков, цветов, визуальных эффектов и движения, комбинация которых используется для уведомления о действиях беспилотника.
Другой особенностью прототипа является защитное одеяло, которое работает как трехточечный ремень безопасности, но может подстраиваться под лежащего пассажира.
Информации о технической начинке прототипа Volvo 306c пока нет, о сроках запуска в серию речь также не идет. Вероятно, концепт-кар так и останется площадкой для демонстрации больше дизайнерских, чем технологических решений.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет
|СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП
|В январе-августе доходы местных бюджетов выросли на 23,1% до 148,7 млрд гривен, - Зубко
|Украинский АПК – лидер по внедрению IT-технологий
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»
|Vivo V11: смартфон среднего уровня с экранным сканером отпечатков пальцев
|Burberry решила не сжигать непроданный товар
|Дебют смартфона ZTE Nubia Z18: безрамочный экран с вырезом и три камеры
|Mercedes-Benz раскрыл первый электрический кроссовер
|Goldman Sachs: акции Tesla упадут на 30% в ближайшие полгода
Это интересно
|Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster
|Глава Samsung пообещал складной смартфон с гибким экраном до конца года
|Делает ли Google нас глупее?
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников