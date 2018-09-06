Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»

Компания Volvo представила автономный прототип 360c, который призван переосмыслить сценарии использования беспилотников и предоставить комфорт, сравнимый с каютой первого класса. В компании считают, что подобные автомобили в будущем могут стать заменой авиаперевозкам.





Volvo 360c - полностью электрический беспилотник, лишенный руля и педалей. В зависимости от задачи он может быть местом для сна, мобильным офисом, гостиной для семейных встреч или комнатой развлечений. Помимо этого, автомобиль может стать альтернативой внутренним авиарейсам, когда речь идет о расстояниях не более 300 километров.

Часто такие поездки занимают больше времени из-за чрезмерной загруженности маршрута, удаленности аэропорта от места жительства, необходимости в проверке службы безопасности, а также вероятных задержек.





На примере концепт-кара 360c шведский производитель также намерен продемонстрировать возможности новой системы универсальной коммуникации с другими участниками движения. Это набор звуков, цветов, визуальных эффектов и движения, комбинация которых используется для уведомления о действиях беспилотника.

Другой особенностью прототипа является защитное одеяло, которое работает как трехточечный ремень безопасности, но может подстраиваться под лежащего пассажира.

Информации о технической начинке прототипа Volvo 306c пока нет, о сроках запуска в серию речь также не идет. Вероятно, концепт-кар так и останется площадкой для демонстрации больше дизайнерских, чем технологических решений.



