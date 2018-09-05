Goldman Sachs: акции Tesla упадут на 30% в ближайшие полгода

Goldman Sachs обновил свой прогноз по продажам Tesla, и он оказался неутешительным. По подсчетам аналитиков компании, конкуренция на рынке электромобилей усилится, и другие производители серьезно потеснят Tesla, доля которой из-за этого ощутимо сократится.

"Мы считаем, что среднесрочный и долгосрочный отраслевой фон бросают вызов продуктам Tesla. Такой вывод делается на основе роста выпуска электромобилей как традиционных производителей, так и их начинающих конкурентов, в то время как в темпе выпуска продуктов самой компании наблюдается пробел", - комментирует прогноз аналитик Дэвид Тамберрино, отметив, что лидирующие позиции Tesla могут пошатнуться из-за растущей конкуренции.

Акции Tesla во вторник потеряли 4,2%, опустившись до отметки $288,95. Между тем, по словам Тамберрино, в течение шести месяцев из цена опустится до $210 потеряв 30% от цены на закрытии 31 августа.

Аналитик отметил, что в ближайшие несколько лет ожидается выход на рынок электромобилей от многих крупных автопроизводителей, включая Audi, BMW, Jaguar и Porsche.

"С региональными обязательствами и ужесточением стандартов CO2 как традиционные, так и новые участники, как ожидается, запустят несколько версий электромобилей в ближайшие годы. Причем поток можно будет серьезно нарастать в начале-середине 2020-х годов", - сказал он. "В целом мы по-прежнему положительно оцениваем способность компании выполнять, достигать целевого роста производства/маржи и поддерживать генерацию свободного денежного потока", - добавил Тамберрино.