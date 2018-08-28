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Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей
08:16 28.08.2018 |
Автоконцерн Toyota намерен наладить сотрудничество с агрегатором такси Uber в вопросе развития беспилотных автомобилей. Японский производитель инвестировал в Uber около 500 миллионов долларов, говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в понедельник, 27 августа. Благодаря этим вложениям будет создана система безопасности Uber для автомобилей Toyota, которые оснащены автоматической регулировкой скорости и системой адаптивного круиз-контроля. Такие автомобили поступят в распоряжение Uber. Отдельно отмечается, что разрабатываемая система не предусматривает поездок без участия водителя.
Обе компании, сотрудничающие и по другим направлениям, в вопросе автомобильных беспилотников считаются отстающими. После несчастного случая со смертельным исходом, одним из участников которого стал беспилотный автомобиль Uber-SUV, агрегатор такси существенно снизил активность в этой сфере.
Другие автопроизводители также ускоряют разработки в области беспилотных автомобилей. В частности, концерн Ford недавно объявил, что к 2023 году выделит около 4 миллиардов долларов на развитие соответствующего департамента. Японский технологический концерн Softbank, также участвующий в капитале Uber, намерен вложить около 2 миллиардов долларов в подразделение General Motors.
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