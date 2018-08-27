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Audi PB18 e-tron: электрический спорткар с запасом хода более 500 км
09:22 27.08.2018 |
Компания Audi на выставке Pebble Beach Automotive Week в Монтерее (Калифорния, США) представила полностью электрический концепт-кар PB18 e-tron.
Автомобиль получил широкий и приземистый кузов, при этом все элементы внешности намекают на спортивный характер. Водительское сиденье и кокпит объединены в единый монокок, который может смещаться в горизонтальной плоскости. Если в салоне нет пассажира, монокок можно сдвинуть в центр - такое положение идеально подходит для заездов по гоночной трассе.
Силовая платформа предполагает применение трёх мощных электродвигателей: один из них установлен на передней оси, два других - сзади. Моторы развивают мощность до 150 кВт на передней оси и до 350 кВт сзади: таким образом, суммарная «отдача» составляет 500 кВт (примерно 680 лошадиных сил).
Любопытно, что реализован режим ускорения: включив его, водитель может временно получить до 570 кВт мощности. Общий крутящий момент достигает 830 Н·м.
Динамика поражает: время разгона с 0 до 100 км/ч составляет лишь немногим более 2 секунд. При движении по дорогам общего пользования максимальную скорость можно ограничить.
Питание обеспечивает твердотельная аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением, имеющая энергоёмкость 95 кВт·ч. На одной подзарядке, как утверждается, можно преодолеть расстояние более 500 км.
Концепт способен подзаряжаться от системы напряжением 800 вольт. Это означает, что батарею можно полностью зарядить примерно за 15 минут. Кроме того, поддерживается беспроводная зарядка с использованием технологии Audi Wireless Charging (AWC).
Спереди и сзади установлена независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Автомобиль получил 22-дюймовые колёсные диски с шинами размерностью 275/35 спереди и 315/30 сзади.
В Audi PB18 e-tron управление полностью возлагается на водителя, поэтому в автомобиле нет сложных систем автопилотирования и функций для обеспечения комфорта, дополнительно увеличивающих массу.
Среди прочего стоит выделить матричные фары с технологией Digital Matrix и лазерными модулями дальнего света, информационную OLED-панель в поле зрения водителя и систему контроля крутящего момента, которая работает совместно с электронной системой контроля курсовой устойчивости (ESC).
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