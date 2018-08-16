Volkswagen полностью переходит на виртуальное моделирование

Подразделение Volkswagen Design сообщило о масштабной цифровой трансформации. Теперь весь процесс - от начала разработки проектов и до получения нового продукта - является полностью цифровым.

Речь идёт в том числе о внедрении технологий виртуальной и дополненной реальности. В частности, специалисты Volkswagen применяют особые очки, которые позволяют нескольким сотрудникам, находящимся в разных странах мира, одновременно подключаться к виртуальному пространству для работы над созданием образов продукта.

Виртуальное моделирование повышает эффективность реализации проектов. Кроме того, существенно сокращаются объемы проектирования будущих моделей из дизайнерского пластилина, что экономит время и средства.

Передовые цифровые технологии позволяют ускорить создание новых автомобилей. Среди применяемых инструментов - интерактивные конструкции и дисплеи большого размера.

«Новые возможности облегчают дизайнерам взаимодействие с другими участниками проектирования. Например, это позволяет инженерам, специализирующимся на аэродинамике, стать полноценными участниками процесса, что в конечном итоге стимулирует креативность и обеспечивает совершенный продукт. Основой всего становится развитая инфраструктура и современные информационные технологии - в режиме реального времени происходит совместная работа сотрудников из разных уголков мира», - отмечает автогигант.