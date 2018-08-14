Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс

Хэтчбек Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid установил рекорды шести гоночных трасс. Он оказался самым быстрым четырехдверным автомобилем премиум-класса на автодроме Бахрейна, где проводится этап гонок на выносливость WEC, трассе «Яс Марина», «Кьялами», индийском автодроме Будды, Дубаи и треке «Лосаль» в Катаре.





Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащен гибридной силовой установкой на базе четырехлитрового битурбомотора V8. Суммарная отдача агрегата составляет 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, которые доступны уже с 1400 оборотов в минуту. С места до «сотни» Panamera Turbo S E-Hybrid разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость - 310 километров в час.





Ранее пять рекордов, но на европейских трассах, в рамках Type R Challenge 2018 установил 320-сильный Honda Civic. Хот-хэтч стал быстрейшим переднеприводным автомобилем на трассе «Хунгароринг», «Эшторил», «Сильверстоун», бельгийском треке «Спа-Франкоршам», а также французской трассе «Маньи-Кур».