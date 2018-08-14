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Гибридный Porsche Panamera установил рекорды шести гоночных трасс
09:26 14.08.2018 |
Хэтчбек Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid установил рекорды шести гоночных трасс. Он оказался самым быстрым четырехдверным автомобилем премиум-класса на автодроме Бахрейна, где проводится этап гонок на выносливость WEC, трассе «Яс Марина», «Кьялами», индийском автодроме Будды, Дубаи и треке «Лосаль» в Катаре.
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid оснащен гибридной силовой установкой на базе четырехлитрового битурбомотора V8. Суммарная отдача агрегата составляет 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, которые доступны уже с 1400 оборотов в минуту. С места до «сотни» Panamera Turbo S E-Hybrid разгоняется за 3,4 секунды. Максимальная скорость - 310 километров в час.
Ранее пять рекордов, но на европейских трассах, в рамках Type R Challenge 2018 установил 320-сильный Honda Civic. Хот-хэтч стал быстрейшим переднеприводным автомобилем на трассе «Хунгароринг», «Эшторил», «Сильверстоун», бельгийском треке «Спа-Франкоршам», а также французской трассе «Маньи-Кур».
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