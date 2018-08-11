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Brabus подготовил первый тюнинг для нового Mercedes-Benz G-Class
23:24 10.08.2018 |
Немецкое ателье Brabus подготовило первый вариант доработок внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Тюнинг разработан для модификации G500.
Стандартный «пятисотый» G-Class оснащается четырехлитровой битурбо «восьмеркой» мощностью 422 лошадиные силы (610 Нм) и девятиступенчатым «автоматом». С нуля до «сотни» такой автомобиль ускоряется за 5,9 секунды. Максимальная скорость - 210 километров в час.
После доработок «Брабуса», двигатель будет выдавать 500 лошадиных сил. Время разгона по первых ста километров в час сократится до 5,7 секунды. Максималка при этом останется прежней.
Внедорожник оснастили новым аэродинамическим обвесом кузова. «Гелик» получил активную выпускную систему, звук которой можно сделать тише, более агрессивные бамперы, массивный воздухозаборник на капоте, спойлер, 23-дюймовые колеса и карбоновые «люстры» на крыше. Салон отделан кожей и алькантарой.
Стоимость доработок пока не называется.
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