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Ford придумал систему мониторинга слепых зон для прицепов
13:50 08.08.2018 |
Компания Ford представила расширенную систему мониторинга слепых зон, которая может контролировать пространство рядом с буксируемым прицепом. Первым уникальную для сегмента среднеразмерных пикапов функцию получит Ford Ranger.
Новая система - это два дополнительных ультразвуковых датчика, встроенных непосредственно в задние фонари пикапа. Они контролируют пространство по бокам прицепа и всей его длине. Сигнал о наличие транспортного средства в слепой зоне выводится до тех пор, пока оно не обгонит пикап.
Система мониторинга слепых зон с расширенной зоной покрытия работает и без прицепа. В этом случае на боковые зеркала выводится индикация о наличии машины в слепой зоне возле пикапа.
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