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Volkswagen сделает Seat «молодежным» конкурентом Alfa Romeo
23:44 07.08.2018 |
Группа Volkswagen рассматривает принадлежащего ей испанского производителя Seat как прямого конкурента Alfa Romeo. Теперь марка будет позиционироваться как «молодая, спортивная, желанная и эмоциональная». Об этом со ссылкой на главу Volkswagen Герберта Дисса сообщает Automotive News Europe.
«Среди европейской молодежи Seat более известен, чем Alfa Romeo, - говорит Дисс. - Для людей моего возраста - это фантастическая марка, но ''Альфа'' уже долгое время находится в упадке. Если спросить 25-35-летнего о ней, то он растеряется и не найдет, что ответить».
Руководство Volkswagen уверено, что благодаря пересмотренной линейке, в том числе появлении семейства кроссоверов, у Seat появилось больше потенциала для роста.
Привлекать любителей спорткаров к марке Seat в Volkswagen рассчитывают за счет суббренда Cupra. О его создании испанский производитель объявил в начале года. Первой моделью Cupra стал «заряженный» кроссовер Ateca, оснащенный 300-сильным турбомотором объемом два литра, полным приводом с системой контроля вектора тяги, адаптивными амортизаторами, а также системой изменения режимов работы управляющей электроники.
Конкурировать «Атеке» придется с Alfa Romeo Stelvio, который доступен в 280- или 510-сильной версии Quadrifoglio. Последняя оснащается 2,9-литровым битурбомотором и способна разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 285 километров в час.
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