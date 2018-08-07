Финансовые новости
- |
- 07.08.18
- |
- 19:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сотрудники Ford уже получили экзоскелеты
17:58 07.08.2018 |
Компания Ford объявила о том, что сотрудники 15 ее заводов во всем мире получат экзоскелеты под названием EksoVests, которые произведены компанией Ekso Bionics.
Эти экзоскелеты предназначены для тех сотрудников, которые большую часть дня вынуждены поднимать руки над головой, выполняя различные операции.
EksoVests не делает человека сильнее, не позволяет ему поднимать тяжести или прыгать на большую высоту. Нет, главное назначение EksoVests - обеспечить поддержку рукам, чтобы снять усталость и позволить работать эффективнее.
Соответствующая механика обеспечивает пассивную поддержку для рук с силой от 2 до 7 кг. Чем выше человек поднимает руки над головой, тем более сильная оказывается поддержка. «Это не усилитель силы, это усилитель выносливости», - отмечают в Ford.
В течение последних 16 месяцев экзоскелеты успешно тестировались на двух заводах Ford, после чего производитель решил ввести нововведение на других фабриках.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Екатерина Рожкова: у Украины нет иного пути, как следовать плану действий BEPS
|Украина договорилась с МВФ о предоставлении очередного транша, - источник «Апостроф»
|Засуха в помощь. В нынешнем году мы вновь увидим хороший расклад для украинских аграриев
|ГФС хочет получать от банков информацию о личных счетах ФЛП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сотрудники Ford уже получили экзоскелеты
|Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
|SpaceX повторно запустила новую версию ракеты Falcon 9. Она рассчитана на 100 запусков
|В США запретили военным пользоваться приложениями с геолокацией
|В США сервисы по обработке платежей стали жертвами кибератак из Луганска
|Умные колонки будут отпугивать грабителей от вашего дома... разговорами
Это интересно
|Исследование Google: десять сценариев поведения успешных топов
|Michelin предложил восстанавливать изношенные шины с помощью 3D-печати
|Volkswagen пожаловался на нехватку специалистов по двигателям
|Xiaomi выпустит свой первый кнопочный мобильный телефон за 29 долларов
|Фантастический смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана, две SoC Snapdragon 855 и камеру с 15-кратным зумом
|Разработчики карманного ноутбука GPD Pocket 2 собрали в 10 раз больше требуемого
|Ferrari внедрила новый способ окраски суперкаров