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Новый Mercedes-Benz GLE научили «прыжками» выбираться из песка
14:16 07.08.2018 |
Компания Mercedes-Benz научила внедорожник GLE нового поколения самостоятельно выбираться из песка. Модель получила особый режим антипробуксовочной системы, в котором машина, оснащенная пневмоподвеской, может «подпрыгивать», помогая водителю. Видео с демонстрацией работы системы опубликовано на YouTube-канале издания Car and Driver.
Новый Mercedes-Benz GLE будет оснащаться активной гидропружинной подвеской, которая позволит контролировать каждое колесо по отдельности и регулировать жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации. Помимо этого, внедорожник получит центральный дифференциал с электронноуправляемым мокрым сцеплением, а также опциональную двухступенчатую раздатку.
Похожий режим работы системы антипробуксовки есть и у Toyota. Он является часть внедорожного круиз-контроля Crawl Control, который, благодаря заранее прописанным алгоритмам работы, помогает автомобилю передвигаться по неровным или сыпучим поверхностям.
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